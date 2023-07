Eurovision 2024: Quel artiste pour représenter le Luxembourg? Nos lecteurs ont choisi

Attention, ce choix appartient à nos lecteurs et il est subjectif. L’histoire ne dit pas encore si l’un d’eux est tenté par l’aventure de l’Eurovision. Le sera-t-il peut-être après avoir lu ça? Pour rappel, le casting est ouvert et un panel d’experts sélectionnera les finalistes qui tenteront de décrocher, le 27 janvier 2024 à la Rockhal, leur ticket final.

CHAiLD

Basé à Bruxelles, le chanteur électropop Chaild a dévoilé en avril dernier son premier EP, «Urgent Care», après avoir sorti six singles en un an. Le Luxembourgeois est arrivé en tête des suffrages.

MAZ

Il a récemment mis le feu à le Fête de la Musique à Dudelange et au Messtival. Maz propose une dark trap engagée et incarnée. Le Luxembourgeois est très à l’aise sur scène, où son énergie fait la différence.

EDSUN

En mai 2022, l’artiste pop et R’n’B luxembourgeois dévoilait son nouveau spectacle sur la scène de la Rockhal. Tout comme Chaild et Maz, Edsun est signé sur le label luxembourgeois Beasts Records.

Irem

Nouvelle venue dans l’écurie Beasts Records, Irem propose un R’n’B sophistiqué qu’elle décline à la fois en anglais, en allemand et en français. La jeune chanteuse vient de sortir son EP, «Look At Me».

Serge Tonnar

On ne présente plus Serge Tonnar, auteur, compositeur, interprète, écrivain et comédien. Le Luxembourgeois a sorti son dernier album, «Jo An Amen», en octobre dernier.