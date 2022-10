Au Luxembourg: Quel budget pour assurer «une vie décente» à nos enfants?

Un ménage sur quatre, au Luxembourg, est composé d’au moins un enfant de moins de 16 ans. «La présence d’enfants influence grandement la capacité des ménages à joindre les deux bouts à la fin du mois», a pointé du doigt le Statec vendredi, lors de la présentation du dernier rapport «Travail et Cohésion sociale». C'est enfoncer une porte ouverte mais l'actuelle flambée des prix renforce le constat. «L’alimentation et l’énergie, qui ont connu une forte augmentation des prix depuis 2021, sont deux catégories de dépenses plus importantes pour les ménages ayant un faible niveau de vie», justifiait le Statec.

Dans les faits, le budget moyen direct mensuel s’élèverait aujourd'hui à 334 euros pour un enfant de six mois, «et il atteint 744 euros pour une fille de 17 ans», détaille l'organisme de statistiques qui parle ici de seuils nécessaires pour «une vie décente». Ceux-ci englobent l’alimentation, les vêtements, les produits d’hygiène jusqu'à l’équipement de la salle de bain spécifique aux enfants, les frais de santé et liés à l’éducation, les produits et activités de loisirs et de mobilité. Un enfant de 18 mois coûte plus cher qu'un enfant de 5 ans car il «nécessite une série de produits spécifiques aux tout-petits qui plombent le budget».

«Toute une série de dépenses s’imposent à eux», poursuit le Statec qui ajoute encore «une série de coûts indirects auxquels les ménages sans enfants ne sont pas confrontés». On parle ici du besoin d’avoir un logement et un véhicule plus spacieux, des factures d’électricité et de chauffage plus élevées… des frais difficiles à quantifier.

Une couverture «très généreuse» grâce aux allocations

Pour contrebalancer, le Statec indique que le niveau de l’allocation familiale, de l’allocation de rentrée et de l’allocation de naissance au Grand-Duché permettent de couvrir «de manière très généreuse les besoins minimums» des familles avec enfants. Les frais liés à un enfant de six mois seraient même couverts à 100%, ceux pour un enfant entre 8 et 14 ans le seraient «presque aux trois-quarts». Après l'âge de 14 ans en revanche, cet accompagnement représente moins de la moitié de tous les frais directs.

Le rapport s'est donc penché sur l'impact que peut avoir le budget sur les ménages. Les enfants du pays seraient-ils exposés à des privations? «Parmi les ménages avec enfants, 3,1% d’entre eux n’ont pu avoir accès à une activité de loisirs pour des raisons financières, contre 7,6% des autres membres de 16 ans et plus», répond le Statec. Et 7,5% des enfants vivant dans une famille monoparentale sont susceptibles d'être en situation de privation.

«Les ménages endettés qui n’ont pas les moyens d’avoir une voiture, vivant dans des logements mal chauffés ou insalubres et dont les enfants ne participent pas à des activités extrascolaires» sont les plus exposés. Pour élargir, le Statec rappelle qu'il existe un lien «entre précarité vécue durant l’enfance et difficultés financières et sociales à l’âge adulte».