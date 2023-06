Toujours plus excentrique: Quel est ce drôle de truc sur le visage de Julia Fox?

Julia Fox a encore frappé. Coutumière des looks excentriques, l’actrice américaine âgée de 33 ans a redoublé d’imagination pour assister au défilé de la marque italienne Luisa Via Roma, organisé par l’édition britannique de «Vogue», le 15 juin à Florence. Moulée dans une robe rouge à sequins signée par le label florentin, sa mise en beauté, en particulier, a suscité l’attention.

Insecte, mollusque ou tout simplement forme abstraite: le bijou facial de l’actrice et mannequin, qui s’accroche sur le nez et est assorti à son make-up, est un objet non identifié créé par Olia Svetlanova. Cette artiste, dont le nom est un pseudo et qui se déclare citoyenne du monde virtuel, créé, notamment, des formes qui se collent au corps et au visage.