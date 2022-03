Au Luxembourg : Quel est cet animal observé dans le pays en 2021?

LUXEMBOURG - On l'appelle chien viverrin, «Raccoon dog» en anglais ou «tanuki» en japonais. Découvrez ce petit animal que vous pourriez désormais croiser chez nous.

L'Administration de la nature et des forêts a reçu «une seule preuve scientifique à ce jour» de la présence du chien viverrin au Luxembourg, du côté de Bettembourg en février 2021. AFP

Il est souvent confondu avec le raton-laveur et c'est vrai que physiquement, avec leur fourrure tirant sur le gris et le brun, et leur allure de peluche, les deux animaux se ressemblent. Mais c'est bien du chien viverrin dont il est question ici. Le petit animal, qui peut mesurer jusqu'à 75 cm de long et peser jusqu'à 10 kg, est originaire d'Asie de l'Est et a été observé dans nos contrées pour la première fois l'an dernier. «Plusieurs observations de ce discret hibernant ont déjà été signalées», indique l'Administration de la nature et des forêts, qui avance pourtant «une seule preuve scientifique à ce jour», du côté de Bettembourg en février 2021.

«On peut le reconnaître particulièrement à sa façon de se déplacer et à ses empreintes de pattes rondes», notent encore les spécialistes. Ce canidé, longtemps chassé pour sa fourrure, a pu se déplacer rapidement géographiquement ces dernières années vers l'ouest et le sud de l'Europe, d'environ 30 kilomètres par an. Au point de constituer une vraie population sur le continent.

Seule espèce de chien qui hiberne

Le chien viverrin est la seule espèce connue de chien qui hiberne, blottie dans son terrier. Au printemps, la femelle peut donner naissance, en moyenne, à 9 bébés. C'est le mâle qui surveille la portée, la maman se chargeant de la quête de nourriture. Cinq mois plus tard, les petits s'aventurent déjà vers leurs propres territoire et vie affective. Par son développement sous nos latitudes, l'animal a prouvé qu'il s'adaptait parfaitement à un nouvel environnement et à d'autres conditions météorologiques. Même la cohabitation avec d'autres espèces semble bien se passer. Les populations de renards et de blaireaux sont restées stables» depuis l'introduction du chien viverrin, note l'Administration de la nature et des forêts.

Néanmoins, les autorités sont vigilantes en raison d'éventuelles maladies, potentiellement «dangereuses pour l'Homme» aussi, qui seraient liées au développement de cette espèce. La brochure Waschbären & Marderhunde in Luxemburg, disponible sur le site de l'Administration de la nature et des forêts, dresse un portrait détaillé de cette petite peluche devenue notre voisine.