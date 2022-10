Nouvelle étude : Quel est l'impact réel d'un divorce sur les enfants?

«La pire chose que les parents puissent faire est de transférer le conflit de couple sur les enfants et de les priver de l'un de leurs parents», explique Jorge Guerra González dans la SonntagsZeitung, en Suisse. Juriste et psychologue à l’Université Leuphana de Lüneburg, il accompagne les familles séparées, notamment en tant que curateur de procédure, et est également l’auteur d’une étude récente sur la question: comment se portent les enfants séparés d’un parent à l'âge adulte?

L'enquête complète sera publiée cet automne, mais le journal suisse dispose des premiers résultats. Dont notamment que le problème n’est pas la séparation, mais la façon dont elle est gérée par chacun des parents, et dont ils se comportent avec les enfants et avec leur ex-conjoint. Les conséquences d’une séparation seraient ainsi moins graves si les parents arrivent à tenir les enfants à l’écart de leurs disputes, sentiments de colère et de haine. Et ces conséquences sont d’autant plus apparentes que les enfants ont été impliqués dans le conflit de leurs parents et que le lien avec l'un des parents en a souffert.