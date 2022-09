Dr Sex: «Quel est le bon moment pour faire son coming out?»

Lenny est absolument convaincu de son homosexualité. Il se demande désormais à quel moment faire son coming out et comment il doit afficher son homosexualité en société.

Lenny est homosexuel et se demande s'il doit faire son coming out. Getty Images/iStockphoto

Question de Lenny (33 ans) à Dr Sex Depuis peu, je suis absolument certain d‘être homosexuel. D’autant plus que cela fait un certain temps que je consulte des sites pour homos sur Internet. Il suffit que je tchatte avec un homme en ligne pour que ce dernier occupe toutes mes pensées et que je me mette à rêver d’une relation de couple. Parfois, je crains d’avoir attendu trop longtemps pour m’avouer mon homosexualité et je crains que les hommes les plus chouettes soient déjà tous pris. Du coup, je me pose la question de savoir si je dois révéler mon homosexualité à mon entourage proche. Qu’en penses-tu? Est-ce-qu’en général, les gens ont déjà fait leur coming out à mon âge?

Réponse de Dr Sex

Cher Lenny,

De nombreux hommes et femmes homosexuels vivent le fait de s’afficher dans leur différence comme un énorme défi. Et ce, quel que soit leur âge. Souvent, cette étape est précédée d’un long processus de prise de conscience. Il n’est pas rare qu’elle soit liée à la souffrance.

Dans une société, dans laquelle l‘hétérosexualité est la norme, accepter son homosexualité peut être très difficile. Certaines personnes ne parviennent pas à franchir cette étape et préfèrent donc cacher leur homosexualité.

Un processus en deux parties

En gros, le processus du coming out se divise en deux grandes phases: une phase d’introspection, durant laquelle on prend conscience de son homosexualité et où on l’accepte en tant qu’orientation sexuelle, et une phase durant laquelle on en fait part à son entourage et où on la vit au grand jour.

La durée de ces phases peut être plus ou moins longue et ces dernières peuvent être ponctuées de phases de régression ou de pause. En définitive, le processus du coming out n’est jamais totalement terminé, car la manière de gérer son orientation sexuelle est un sujet qui peut resurgir à tout moment dans la vie d’un individu, même si l’orientation de base est pour l’essentiel déterminée.

Mettre des proches dans la confidence

Je te conseille de ne mettre que quelques personnes au courant, idéalement des proches avec lesquels tu as de bons rapports. Cela va te permettre de gagner en assurance dans la façon de communiquer ton homosexualité.

Note qu’il n’est pas forcément judicieux de mettre les parents et autres proches au courant en premier lieu. Pour certains parents, accepter l'homosexualité de leur enfant peut être très difficile. Il arrive même que les frères et sœurs aient du mal à gérer cette nouvelle. Il se peut aussi que ce soit tout le contraire et que le père ou la mère, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante soit la personne que l’on souhaite mettre au courant en premier.

Pour finir, je voudrais revenir sur ton idée préconçue selon laquelle, à ton âge, tous les hommes gays ont déjà fait leur coming out et vivent en couple. Cela est faux et ne correspond en rien à la réalité. Il existe des personnes qui, même au début de la trentaine, voire plus âgées, se posent encore des questions sur leur orientation sexuelle ou ont du mal à s'avouer homosexuel et ne s'affichent pas en tant que tel en société. Bien à toi!

À quel moment as-tu pris conscience de ton orientation sexuelle? Je n'ai jamais douté de ma sexualité. À l’école primaire. À la puberté. Ce n’est toujours pas clair dans mon esprit.