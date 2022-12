Meilleures ventes de 2022: Quel est le produit le plus commandé au fast-food?

Les frites sont le produit le plus vendu chez McDonald’s.

Rentrer dans un McDonald’s sans commander de burger vous semble impossible? Pourtant, ce n’est pas le sandwich qui est le produit le plus vendu de l’enseigne de restauration rapide.

Pas le burger

Selon le FANnual Report, rapport annuel qui met en lumière les produits préférés et les habitudes alimentaires des clients du célèbre fast-food, aux États-Unis, ce sont les frites qui se placent en première position des meilleures ventes. En effet, elles accompagnent presque toujours les hamburgers, parfois le poulet et même la glace McFlurry, il est donc logique que ce produit se hisse en tête du classement, résume le communiqué.

Les frites sont suivies par le cheeseburger et le McChicken, un burger au poulet qui séduit «les gens qui ne sont pas d’humeur pour un hamburger, mais qui ont aussi besoin de plus que ce que des McNuggets peuvent leur apporter», selon la marque, qui a lancé des Happy Meal pour adultes. Du côté des sauces, c’est le ketchup, qui est le plus commandé.