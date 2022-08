Etude du Statec: Quel est le réseau social le plus populaire au Luxembourg?

Étude du Statec : Quel est le réseau social le plus populaire au Luxembourg?

LUXEMBOURG – L'an dernier, 62% des internautes ont été actifs sur un ou plusieurs réseaux sociaux, indique l'institut luxembourgeois des statistiques.

En 2021, Facebook a été de loin le réseau social le plus utilisé au Luxembourg, selon une étude publiée par le Statec. L'institut luxembourgeois des statistiques indique que 82% des internautes ont utilisé ce réseau social l'an dernier, soit nettement plus qu'Instagram (58%) et Linkedin (31%), qui complètent le podium. Arrivent ensuite Pinterest (22%), TikTok (19%) et Twitter (18%).

Statec

Facebook est autant utilisé par les femmes que par les hommes et plaît surtout aux 25 ans et plus, selon le Statec. De son côté, Instagram attire davantage les jeunes de 16 à 24 ans et son attrait diminue avec l'âge. Près d'un tiers des utilisateurs sont inscrits sur Linkedin, le réseau professionnel. TikTok, lui, séduit surtout les jeunes et les très jeunes (16-17 ans), qui sont 74% à l'utiliser. Globalement, l'inscription sur les réseaux sociaux baisse fortement avec l'âge et augmente avec le niveau d'éducation, est-il précisé.

Statec

L'écrasante majorité des inscrits sur les réseaux sociaux (86%) s'y connectent tous les jours, 32% plus de cinq fois par jour et 17% plus de dix fois par jour. Le Statec nous apprend également que les femmes passent plus de temps sur les réseaux sociaux que les hommes (52% des femmes y consacrent entre 1 à 3 heures par jour contre 41% des hommes). Quant aux 16-24 ans, 10% d'entre eux y passent plus de cinq heures par jour.

