Rumeurs : Quel est le sexe du nouvel enfant de Shakira?

Gerard Piqué, le compagnon de la chanteuse, a confié à un journal espagnol que son fils Milan allait devenir grand frère, en janvier prochain.

Le petit Milan ne sera bientôt plus fils unique.

Depuis qu'elle était apparue à la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de foot le 13 juillet avec un petit ventre, les rumeurs allaient bon train sur une possible deuxième grossesse de Shakira. L'officialisation est venue du compagnon de la star, le footballeur Gerard Piqué. el Periódico a assuré que le sportif avait confirmé que sa chérie était enceinte et que la naissance était prévue en janvier, deux ans après celle de leur fils Milan.

Un peu plus tôt, c'est un chanteur colombien, ami de Shakira, qui avait vendu la mèche sur Fox News latino. «Oui, elle est enceinte et elle est très heureuse», a déclaré Carlos Vives. Reste à savoir si Milan, qui aura 2 ans le 22 janvier, aura un petit frère ou une petite sœur. À en croire Raul de Molina, un animateur de télévision cubain, la chanteuse et le footballeur vont voir la vie en rose. D'après ses sources, Shakira est enceinte d'une fille.