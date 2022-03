Conflit en Ukraine – L'effort militaire demandé par l'OTAN au Luxembourg jugé «irréaliste»

Les efforts du Luxembourg au niveau de la Défense sont d’ores et déjà «conséquents». Dans un contexte marqué par la crise ukrainienne, le ministère de la Défense a souhaité clarifier, lors d’une conférence de presse organisée ce lundi au Kirchberg, les exigences budgétaires de l’OTAN et la voie engagée par la Défense luxembourgeoise.

Sur un budget estimé à 464 millions d’euros pour l’année 2022, soit 0,6% du PIB, la Défense consacre 35% au fonds d’équipement militaire (163 millions d’euros), 27% à la direction de la Défense (124 millions d’euros) et 23% à l’armée luxembourgeoise (107 millions d’euros). 8% sont consacrés aux bâtiments publics (36 millions d’euros) et 5% aux pensions des militaires retraités (25 millions d’euros).

Un effort élevé au sein de l’OTAN

Avec un PIB par habitant 2,66 fois plus haut que la moyenne de l’Union européenne, le Luxembourg est « pénalisé » par cette approche «irréaliste et irréalisable» liée au PIB lorsque le Grand-Duché doit contribuer au budget de l’OTAN. À titre d’exemple, selon cette même approche du PIB, par an, la Belgique devrait ainsi dépenser 12,3 milliards d’euros au lieu de 4,7 milliards.