SANTÉ: Quel est l’intérêt de se scotcher la bouche la nuit?

La respiration nasale permet par ailleurs d’humidifier la cavité buccale et les dents, ce qui empêche le développement de caries. Lorsqu’on respire par la bouche la nuit, on a plus de chances d’avoir mauvaise haleine et de se réveiller avec une bouche sèche. La respiration par le nez est censée offrir un meilleur repos au corps et une meilleure santé, assurer une détente plus profonde et mieux lutter contre les infections.