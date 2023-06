«Quel genre de malade mental» peut agresser un enfant atteint d'un cancer?

Kenzo, porté par son père Laurent, a été bousculé dans une loge par des individus lors du match entre Marseille et Ajaccio en Corse.

«Quel genre de malade mental fait ça?» Pablo Longoria, président de l’OM, a vivement condamné lundi l’agression subie samedi par le petit Kenzo, un enfant malade invité à voir jouer Marseille à Ajaccio, tandis que le président Emmanuel Macron a demandé des sanctions «claires et fortes».

Kenzo, un jeune supporter de l’OM âgé de huit ans et atteint d’un cancer au cerveau, avait été invité samedi en Corse pour réaliser son «rêve» de rencontrer des joueurs de l’OM. Le rêve a tourné au cauchemar lorsqu’il a été pris à partie avec ses parents dans le stade, apparemment parce que lui et son père portaient des maillots de l’OM, par des individus qui se sont introduits dans leur loge.

Agression dans la loge

Mais les individus ont pénétré dans la loge, bousculant l’enfant: «Il est tombé, il a tapé le côté de son visage sur la barre du siège et du balcon. Et mon mari était juste derrière… Ils lui ont dit «donne-nous ton maillot». Il a enlevé son maillot, ils lui ont mis deux coups de poing dans la tête. Ils sont repartis, ils ont brûlé le maillot et ils ont dit: «on vous a brûlés, fils de pute au petit», a-t-elle raconté à l’AFPTV, en demandant qu’on ne dévoile pas son nom de famille.