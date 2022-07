Bière luxembourgeoise: Quel goût aura la future bière Diekirch? A vous de décider!

«On va tout faire pour rester ici encore au moins 150 ans et être la marque de bière préférée au Luxembourg». Alors que la Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch continue de célébrer les 150 ans de la bière éponyme, son nouveau directeur général, arrivé en février dernier, a des projets bien établis. Si la marque, propriété du géant AB InBev, est naturellement bien établie dans le pays, il reste encore des parts de marché à y grappiller, estime Laurent Walthoff, qui l’évalue à 30-35 % dans l’Horeca.

Pour y arriver, «il faut continuer à innover». La nouvelle brasserie, inaugurée en mars 2019 après un investissement de 25 millions d’euros, doit ainsi permettre d’expérimenter de nouvelles saveurs dans des délais restreints. «Ce qui n’était pas possible avant». À partir de 2023, trois ou quatre brassins inédits vont ainsi être soumis aux palais des consommateurs, dans des cafés et restaurants partenaires. IPA, bières plus fruitées...