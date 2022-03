Football : Quel joueur du FC Metz a le plus gros salaire?

Le quotidien sportif L'Équipe a publié ce mardi son enquête annuelle sur le salaires des joueurs de Ligue 1. Au sein du club lorrain, les sommes perçues restent relativement modestes.

Alors que le Brésilien Neymar caracole en tête des salaires de Ligue 1, avec plus de 4 millions d'euros brut par mois, les émoluments des joueurs du FC Metz sont beaucoup plus modestes. L'enquête annuelle de L'Équipe, en partenariat avec France Bleu, dévoile les principaux salaires des joueurs et entraîneurs de Ligue 1. Au FC Metz, le mieux payé est l'attaquant Nicolas de Préville, qui émarge à 90 000 euros brut mensuels (hors primes).