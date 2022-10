Bombes atomiques: Quel pays a le plus gros arsenal nucléaire au monde?

«Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple», a affirmé fin septembre le président russe dans une allocution télévisée. «Ce n'est pas du bluff», avait-il mis en garde. Une menace à peine voilée d'utiliser l'arme nucléaire qui a provoqué une vague d'inquiétude et de protestation dans les pays occidentaux.

Mais quels sont les pays qui disposent du plus grand arsenal nucléaire? s'est interrogé le magazine Geo. En 2022, il existe 12 700 ogives nucléaires selon la Federation of American Scientists dont plus de 9 400 peuvent être embarquées sur des missiles, des avions, des navires et des sous-marins. Près de 40% sont d'ailleurs actuellement opérationnelles, c'est-à-dire prêtes à être déclenchées.

C'est la Russie qui détient le plus grand nombre d'ogives (5 977) devant les États-Unis (5 428), loin devant la Chine (350) puis la France (290), la Grande-Bretagne (225), le Pakistan (165), l'Inde (160), Israël (90) et la Corée du Nord (20). Des chiffres qui ont largement décru ces dernières décennies: à la fin des années 80, au plus fort de la guerre froide, le monde comptait plus de 70 000 ogives nucléaires dont 40 000 pour la seule URSS.

Si c'est la Russie qui en détient le plus aujourd'hui, ce sont bien les États-Unis qui en ont le plus de déployées actuellement (1 644 contre 1 588 pour la Russie).

Selon The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), il suffirait de 1 000 têtes nucléaires pour rendre la planète inhabitable. À noter que la puissance des armes nucléaires a été multipliée par 50 en 75 ans: les bombes «Little Boy» et «Fat Man» lâchées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 avaient une puissance respective de 15 et 22 kt TNT quand les ogives américaines atteignent aujourd'hui 455/475 kt TNT et les russes 800 kt TNT. Cela signifie que la plus grosse ogive nucléaire russe dégagerait autant d'énergie que l'explosion de 800 000 tonnes de TNT.