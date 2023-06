Grand projet: Quelle économie pour le Luxembourg à l'horizon 2050?

Depuis un peu plus d'un an, la direction de prospective économique du ministère de l'Économie (Luxembourg Stratégie) s'emploie à élaborer une vision stratégique pour l'économie du Luxembourg à l'horizon 2050. L'organisme a fait un point intermédiaire ce lundi, à la Maison du savoir, à Esch-Belval, en présence notamment de Franz Fayot, ministre LSAP de l'Économie, Claude Haagen, ministre de l'Agriculture (LSAP) et Joëlle Welfring, ministre Déi Gréng de l'Environnement.