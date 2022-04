Football : Quelle équipe et quel staff pour le FC Metz en Ligue 2?

Presque condamné à une descente en Ligue 2, le FC Metz prépare déjà la saison suivante. Avec Frédéric Antonetti dans un nouveau rôle, mais sans de nombreux joueurs de l'effectif actuel.

Côté effectif, Metz compte toutefois largement s'appuyer sur ses jeunes joueurs et récents espoirs recrutés: Candé, Lacroix, Alakouch, Mikelbrencis, Tchimbembé, Traoré, Sabaly, Gueye, Joseph, Mikautadze, Maziz et Jallow devraient avoir leur chance. Le club espère également faire signer Mbengue et compte sur Caillard et Udol pour encadrer cette jeunesse.