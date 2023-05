Incursion meurtrière en Russie: «Quelle garantie avons-nous qu’ils ne viendront pas demain sur Moscou?»

Mardi, son armée avait dit avoir «écrasé» avec son aviation et son artillerie un groupe ayant attaqué la veille la région frontalière de Belgorod, la plus spectaculaire incursion en territoire russe depuis l’invasion de l’Ukraine. L’attaque, revendiquée par des groupes armés russes basés en Ukraine disant vouloir renverser Vladimir Poutine, représente un nouvel épisode embarrassant pour la Russie, dont l’armée est empêtrée dans un conflit de 15 mois.

«Encouragés» par l’Ukraine

Les combattants en question se sont exprimés devant la presse mercredi dans le nord de l’Ukraine en vantant le «succès» de leur opération, qui montre selon eux la faiblesse des défenses russes. «Je veux leur prouver que l’on peut lutter contre les tyrans et que le pouvoir de Poutine n’est pas illimité», a affirmé Denis Kapoustine du «Corps des volontaires russes», figure connue du milieu hooligan et d’extrême droite en Russie, passé côté ukrainien. Si l’Ukraine a niée toute responsabilité dans cette incursion, M. Kapoustine a assuré que Kiev les avaient «encouragés», sans pour autant fournir armes ou équipement.

Cet incident est survenu dans un contexte de multiplication et d’amplification des attaques et sabotages en Russie, au moment où Kiev dit achever ses préparatifs pour lancer une offensive et reprendre les territoires occupés par Moscou. Il a fallu plus de 24 heures aux troupes russes avant d’annoncer «l’élimination totale» des combattants venus d’Ukraine, après la brève instauration d’un régime «antiterroriste» au niveau local. Ces affirmations étaient invérifiables de sources indépendantes.