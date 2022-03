Quelle liquide, les Allemands en profitent

La liquidation de ses stocks par le groupe allemand de vente par correspondance Quelle, en passe de mettre la clé sous la porte, rencontre, en ce début de semaine, un énorme succès. C'est le bon plan du moment.

Tous les stocks de Quelle doivent disparaître. Une aubaine qui n'a pas échappé à de nombreux consommateurs allemands. dr

Quelle, filiale du groupe en faillite Arcandor, doit fermer faute de repreneur, a annoncé le mois dernier l'administrateur judiciaire d'Arcandor. La marque, dont le catalogue a fait partie plus de 80 ans durant du quotidien des Allemands, brade depuis dimanche l'intégralité de ses stocks, soit quelque 18 millions d'articles, sur son site Internet et, depuis lundi matin, dans ses magasins.

Le site Internet de Quelle a planté dimanche peu de temps après le début de ce que l'administrateur judiciaire décrit comme "les plus grandes soldes d'Allemagne". Entre 6h et 12h (au Luxembourg), le site avait pourtant déjà enregistré plus de 19 000 commandes, soit plus que les commandes d'une journée entière habituelle, selon un porte-parole de l'administrateur judiciaire.

Des réductions de 10 à 30%

Lundi matin les 83 magasins Quelle ont également commencé à écouler leurs stocks. Dans celui du centre de Francfort, un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'électronique et le linge de maison avaient déjà été dévalisés et les clients se pressaient pour acquérir des t-shirts à 2 euros, jeans Levi's à 12 euros ou encore des paires de chaussures pour enfants à 3 euros.

Ces soldes géantes doivent durer jusqu'à épuisement des stocks de la marque, qui cessera ensuite d'exister. Leurs recettes doivent entre autres permettre de rémunérer ce mois-ci les quelque 4 300 salariés encore employés par Quelle.

Environ 2 100 personnes ont perdu leur emploi au 1er novembre. Les Allemands sont friands de bonnes affaires et coutumiers de la chasse au plus bas prix. Quelle propose une réduction de 30% sur les vêtements et chaussures, 20% sur le mobilier et linge de maison et 10% sur l'électronique.