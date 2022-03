Mondial-2010 : Quelle prime de qualification pour Domenech?

Le sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, devrait toucher 862 000 euros pour la qualification des Bleus au Mondial-2010, selon France Football.

"Dans le tennis, on annonce le tournoi 'Banania' (sic) avec tant de prix. Dans l'automobile, on affiche les gains sur l'année. En golf, plus on gagne de l'argent, plus on est respecté. Dans le foot, c'est l'inverse. On a l'impression que ceux qui gagnent de l'argent, ils trichent. C'est ahurissant", a-t-il conclu.