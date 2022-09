Un résident du Luxembourg sur TF1: «Quelle que soit l’issue, j’aimerai toujours ''The Voice Kids''»

Arthur: C’était très impressionnant avec l’orchestre, je n’avais encore jamais eu l’occasion de travailler avec des musiciens. Je devais me concentrer, mais je me sentais bien quand je chantais. C’était chouette!

On m’a proposé de la chanter, et j’ai accepté car j’avais envoyé une vidéo dans laquelle je la chantais, car je l’adorais et Mika est mon chanteur préféré.

J’avais 5 ans. Mon père et ma grande sœur sont allés le voir en concert. Je n’ai pas pu y aller, mais j’ai entendu sa voix et je suis tout de suite devenu fan.

J’avais proposé la cravate, le costume et le pantalon. Et la production a tout validé.

J’aimais bien les quatre, et j’hésitais entre Louane et Julien Doré. Quand ils m’ont tous proposé, je ne savais pas me décider, mais j’ai choisi Julien Doré. Tout le monde me dit que j’ai fait le bon choix. Il est super sympa, et il y a de superbes voix dans son équipe.