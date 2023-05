Quelle robe de mariée choisir si vous êtes petite?

Simone Biles mesure 1m42 et a misé sur une robe fendue pour paraître plus grande pour son mariage, en mai.

La robe fendue

L’Américaine de 26 ans a fait confiance à la marque Galia Lahav pour sa tenue de mariage. «La fente pour les jambes était très importante. Elle permet de donner une impression de longues jambes. Je pense que c’est exactement comme cela que les mariées sont censées se sentir: glamour, belles, un peu au sommet du monde.» Simone Biles ajoute même qu’elle a demandé que la fente soit encore plus haute. «Plus c’est haut, plus c’est sexy… et plus j’ai l’air grande», a-t-elle déclaré.