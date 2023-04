Asile au Luxembourg: Quelles communes accueillent le plus de réfugiés?

Fin mars, le Luxembourg comptait sur son sol 6 047 réfugiés déclarés, dont 1 268 bénéficiaires d'une protection temporaire (BPT), c'est-à-dire en provenance d'Ukraine. Ils réprésentent 21% du nombre total de réfugiés. 2 123 étaient des demandeurs de protection internationale (DPI) et 2 033 étaient des bénéficiaires de protection internationale (BPI). En réponse à une question parlementaire des députés CSV Claude Wiseler, Marc Spautz et Paul Galles, le ministre de l'Immigration, Jean Asselborn, a publié un tableau ventilant le nombre de réfugiés par commune.

33 d'entre elles en accueillent et sans surprise, c'est la capitale qui prend en charge le plus grand nombre d'entre eux (2 290 réfugiés, soit 38% du total). Dont 667 réfugiés en provenance d'Ukraine. Viennent ensuite les communes de Sanem (381), Diekirch (326) et Mersch (323), Differdange (276) et Berdorf (275).