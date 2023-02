Quelles dates pour voir Beyoncé en concert?

L'une des plus grandes artistes de la musique contemporaine est de retour sur scène, avec un nouveau spectacle qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Beyoncé vient d'annoncer une tournée mondiale qui passera par l'Europe, au printemps prochain. Mauvaise nouvelle pour le Luxembourg, aucune date au Grand-Duché ne figure sur le programme. Et pour cause, «Queen B» se produira uniquement dans de grands stades.