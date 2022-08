Canicule: Quelles matières choisir en cas de fortes chaleurs?

Le bleu pour «avoir moins chaud»

Après la matière, le choix de la bonne couleur joue également un rôle pour éviter d'être en nage. Si le noir, connu pour absorber la chaleur, est évidemment déconseillé, d'autres couleurs ne sont pas recommandées non plus. «Quand on porte des couleurs chaudes et plus particulièrement du rouge, on a l'impression d'avoir plus chaud, c'est avéré. Essayez le bleu, votre perception de la chaleur diminuera d’un ou deux degrés par rapport au rouge. »