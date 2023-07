Football: Ecarté par le PSG, que peut faire Kylian Mbappé?

L’histoire entre le Paris SG et Kylian Mbappé semble arriver à son terme.

Si Mbappé est considéré comme indésirable à Paris, Florentino Perez, le président du Real Madrid, semble rester sur ses positions et souhaiterait attendre l’été prochain pour signer le joueur de 24 ans. Alors qu’il paraissait destiné à rejoindre les rangs des Merengues, Kylian Mbappé pourrait bien être contraint de trouver une autre destination durant les prochaines semaines. Mais qui d’autre pourrait s’offrir les services du prodige français?

Un prix conséquent

Lorsqu’on parle de Kylian Mbappé, il s’agit de sommes très importantes, ce qui réduit considérablement la liste des concurrents. Certaines des écuries les plus prestigieuses d’Europe, comme le FC Barcelone ou l’AC Milan, manquent de moyens financiers pour acquérir le joueur.

En Premier League, de nombreux clubs seraient attentifs à la situation. Les noms de Tottenham et de Chelsea ont notamment été évoqués, mais restent peu probables étant donné l’absence de Ligue des champions, la saison prochaine. Manchester United, Liverpool ou Arsenal auraient de meilleures chances, mais aucun ne se serait encore réellement manifesté.

La possibilité de l’Arabie saoudite?

Selon de nombreuses sources, les clubs d’Arabie saoudite souhaiteraient profiter de cette situation et rêvent d’attirer l’international français. Le club de Al-Hilal et le gouvernement saoudien seraient prêts à offrir une somme démentielle pour l’attaquant, pour un contrat d’une ou deux années. Malgré l’accord du PSG, le capitaine des Bleus ne serait pas intéressé par cette option et souhaiterait rester en Europe.