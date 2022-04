Projets au Luxembourg: Quelles ramifications pour le tram d'ici 2035?

La ligne actuelle du tram de Luxembourg, qui circule actuellement de Luxexpo à la gare centrale, doit relier l'aéroport du Findel à la Cloche d'Or d'ici fin 2024, selon les dernières estimations. Mais ce moyen de transport n'en restera pas là et plusieurs projets sont inscrits au Plan national de mobilité (PNM) 2035 . «Le tram est un succès indiscutable», pointe le ministre de la Mobilité François Bausch. «D'ici 2035, il connaitra quatre extensions», ajoute-t-il.

Ces lignes supplémentaires devront aller vers «les quartiers d'envergure et les pôles d'échange qui seront construits d'ici 2035», est-il écrit dans le PNM. Outre la ligne en construction aujourd'hui, une ligne ira du Pôle d'échange ouest, descendra à Bouillon pour remonter sur Hollerich, puis vers la gare centrale avant d'aller au Kirchberg et de finir à Luxexpo après avoir roulé sur le boulevard Adenauer et desservi de nouveaux quartiers dans le sud du Kirchberg.