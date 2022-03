Netflix : Quelles séries vous rendent vraiment accro?

Le service de streaming a étudié attentivement quelles fictions vous regardiez, et à quel rythme.

«Breaking Bad» fait partie des fictions qui se consomment le plus rapidement.

Ne plus devoir se farcir de pub. Ne plus attendre une semaine avant de pouvoir voir la suite. Voilà les deux principaux avantages de Netflix. Avec le service de streaming, vous pouvez vous enfiler les épisodes de vos séries au rythme que vous voulez. Savez-vous toutefois quel genre de fictions vous regardez le plus vite? ­Netflix a mené l'enquête dans plus de 190 pays entre octobre 2015 et mai 2016.

Ce sont les thrillers et les séries d'horreur, du type «Breaking Bad», «Sons of Anarchy» ou «The Walking Dead», que les fans «dévorent», c'est-à-dire regardent plus de deux heures par jour. Normal: les rebondissements dans l'intrigue rendent facilement accro et poussent à enchaîner avec l'épisode suivant. A l'autre bout du baromètre se trouvent les comédies. Chaque épisode étant indépendant des autres, la saison complète se regarde sur une période plus longue.

Politiques

La surprise de cette étude, ce sont les fictions politiques, comme «House of Cards» ou «Homeland», qui se consomment comme les comédies. Même si elles sont haletantes, les fans prennent plus de temps à les finir. Ted Sarandos, le chef des contenus de Netflix, explique à slate.fr: «Elles ont tendance à être plus complexes. Les spectateurs doivent être plus attentifs et ne doivent pas être fatigués.»

Avec ces données, qu'aucune chaîne de télé ne pourrait obtenir pour ses propres programmes, le service de ­streaming assure ne pas vouloir ­privilégier la production d'un type de fiction plutôt qu'un autre: «Cela nous permettra seulement d'améliorer l'organisation de la programmation des séries.»