Luxembourg: Quelles solutions en cas de pénurie de gaz?

Le ministère de l’Énergie l’assure: les particuliers et les hôpitaux seront les derniers touchés.

Le ministère de l’Énergie l’a martelé: «Nous n’avons pas, pour le moment, de problème d’approvisionnement en gaz». Même si l’Allemagne a vu son accès au gaz russe interrompu, le Luxembourg, qui se fournit surtout via la Belgique, n’en subit pas (encore) les répercussions. Mais la situation est claire: «Les entreprises allemandes devront trouver de nouveaux contrats».

De quoi remettre en cause l’arrivée de gaz au Grand-Duché? «Nous attendons un document entre le 20 et le 26 juillet avec les recommandations de la Commission européenne, qui doit définir comment la solidarité européenne va jouer et comment les problèmes d’approvisionnement de l’Allemagne et d’autres pays peuvent changer la donne. Il fau-dra tenir compte de questions techniques. Est-ce que la Belgique pourra par exemple encore augmenter la capacité d’exportation?», souligne Paul Matzet, chargé de communication et affaires générales au ministère de l’Énergie.

«Ne pas gaspiller l'énergie»

Mais la question d’une pénurie n’est pas taboue. Les échanges avec les pays voisins, surtout avec la Belgique, sont constants. Et le plan d’urgence qui prévoit ce qui est à faire en cas de rupture d’approvisionnement sera révisé d’ici la fin de l’été. «L’actuel plan, régulièrement mis à jour, prend en compte une coupure liée à un problème technique censée durer quelques jours, voire semaines. Mais on est en train de le retravailler pour aussi prévoir des problèmes d’approvisionnement plus durables», admet le ministère.