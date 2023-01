Grand sondage : Quelles sont les qualités pour être l'amant idéal?

Messieurs, vous êtes beaux et riches? «Passez votre chemin», écrit le magazine Elle qui a repéré ce sondage lancé par le site Gleeden, spécialisé dans les rencontres adultères. Le site a interrogé 5 000 femmes membres sur les qualités qu'elles recherchaient chez un potentiel amant. Et si les résultats peuvent étonner les hommes, ils ne surprendront sans doute pas les femmes.

Le critère n°1 est la tendresse (89%) devant la gentillesse (87%). La beauté, elle, n'arrive qu'en 10e position (34%). «Plus on avance dans l’âge, et moins le physique semble être important», indique Solène Paillet, directrice de la communication chez Gleeden. «Les femmes mariées à la recherche d’aventures extra-conjugales souhaitent principalement faire des rencontres agréables, où elles peuvent de nouveau être le centre de l’attention».

«S’octroyer une parenthèse, un moment de bonheur hors du temps»

La suite des qualités souhaitées corrobore ce diagnostic: la générosité pointe à la 3e place (79%), devant le sens de l'humour (74%) et l'écoute (71%). Les femmes «mettent toute leur énergie au service de leur foyer et ont tendance à s’oublier. Lorsqu’elles décident de sauter le pas de l’infidélité, c’est principalement pour s’octroyer une parenthèse, un moment de bonheur hors du temps. Et rencontrer un homme gentil qui sait faire preuve de tendresse et de générosité semble primordial», conclut Solène Paillet.