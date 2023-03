Au Luxembourg: Quelles sont ses nouvelles tendances jardinage?

Quelles sont les dernières tendances en matière de jardinage? Tout au long du week-end, une centaine de professionnels du secteur venus du Luxembourg et des pays frontaliers répondront à cette question, dans les allées de LuxExpo the Box, au Kirchberg.

Idées d’aménagement, mobilier extérieur, décorations florales et dernières techniques de jardinage, seront proposés aux visiteurs. «L’heure est aux arbres d’intérieur, aux fruits, aux arbustes, aux herbes aromatiques, aux roses, aux plantes grimpantes, aux vivaces, aux rhododendrons, aux conifères et à bien d’autres» précise une porte-parole de l'organisation.

«C'est avant tout une opportunité de présenter nos produits et notre savoir-faire» explique un responsable de S&T Creation, une société luxembourgeoise qui installe des «piscines lagon», un système innovant et breveté, naturel et écologique. Car les jardins aquatiques ont le vent en poupe et l'offre n'a jamais été aussi diversifiée.