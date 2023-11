Quand quelqu'un sent mauvais, faut-il lui dire?

Le fait d’aborder des sujets délicats dépend souvent de la situation et de la personne concernée. IMAGO/PANTHERMEDIA

Odeurs de transpiration, restes de nourriture coincés entre les dents ou crottes de nez ne sont pas ce qu’il y a de plus agréable à voir ou à sentir chez les autres. Or, rares sont ceux qui osent soulever ce genre de problème avec la personne concernée.

Et dire qu’il serait pourtant si facile d’éviter ce détail qui tue. Sandra Wirz, experte en savoir-vivre établie en Suisse, nous livre ses conseils sur la façon d’aborder ce sujet délicat.

Utile ou malpoli?

Dans le cadre d’une enquête réalisée par un institut de sondage allemand, plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré ne pas aborder la question des odeurs corporelles déplaisantes avec les personnes concernées. Par la même occasion, environ deux tiers d’entre elles ont indiqué qu’elles ne seraient pas vexées si quelqu’un les rendait attentives à leurs propres odeurs corporelles. Au contraire: elles lui en seraient même reconnaissantes. Mais n’est-ce pas malpoli?

Peut-on faire remarquer à quelqu’un son odeur de transpiration?

Absolument. En le faisant, on lui rend service. Je serais aussi contente si quelqu’un me le faisait remarquer. Après tout, il peut toujours arriver qu’on ne s’en rende pas compte soi-même. Cela reste néanmoins un sujet délicat et personnel qui doit être adapté à la situation et à la personne.

Lors d’un rendez-vous galant, le manque d’hygiène corporelle attire l’attention. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Et quelle est la meilleure façon de procéder?

C’est le ton qui fait la musique. Il faut faire preuve de beaucoup de tact pour aborder un sujet aussi délicat de manière à ne pas vexer l’autre. Il faut communiquer décemment et faire preuve d’empathie et de bienveillance. Il m’est arrivé de me retrouver dans une situation similaire lors d’une formation. Une de mes camarades de classe sentait la transpiration tous les matins.

Je lui en ai parlé et lui ai dit que je voulais simplement attirer son attention sur ce point et que je ne voulais que son bien. Je lui ai également proposé mon aide et lui ai demandé si elle avait besoin de conseils à ce sujet. Elle m’en a été très reconnaissante.

Selon l’experte, il est tout à fait acceptable de proposer son aide en matière d’hygiène corporelle. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Ne peut-on se contenter de poser un déodorant sur son bureau sans rien dire?

Non, ce n’est assurément pas une bonne idée. Sur le lieu de travail, le rôle d’aborder ce sujet avec la personne concernée incombe aux supérieurs hiérarchiques, qui se doivent de le faire avec ménagement et sensibilité.

Comment faire parvenir mes photos à L'essentiel? Il te suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse community@lessentiel.lu avec tes images en pièce jointe, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou encore sur Twitter. N'hésite pas à les accompagner d'une légende indiquant le lieu où elles ont été prises et pourquoi pas une petite anecdote. Merci!