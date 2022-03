Nordahl Lelandais : «Quelque chose de grave» aurait marqué sa jeunesse

Selon «Le Monde», le principal suspect des affaires Maëlys et Arthur Noyer cacherait un lourd secret remontant à l'époque où il était au collège.

Qui est vraiment Nordahl Lelandais? La question occupe autorités et médias depuis plus de cinq mois. Une cellule d'enquête spéciale a même été mise en place pour examiner le passé du principal suspect des affaires Maëlys et Arthur Noyer. Le journal Le Monde s'est également penché sur la personnalité mystérieuse de cet ex-militaire de 34 ans. Il ressort de cette longue enquête que Nordahl L. pourrait porter depuis plusieurs années un lourd secret.