Adieu, auréoles de sueur!: Quelques astuces pour moins… transpirer des seins

La transpiration permet d’éviter la surchauffe du corps par températures élevées ou lors de la pratique d’un sport. Ceci dit, il n’y a rien de plus gênant que les auréoles laissées par la transpiration des seins sur les tee-shirts et les vêtements.

1. Utiliser le bon nettoyant pour la peau quand on transpire

Quand on transpire beaucoup, on n’a qu’une envie: prendre une douche. Or, les gels douche agressifs, les gommages et les frottements excessifs ne font qu’endommager encore davantage la barrière cutanée. Mieux vaut opter pour une crème de douche douce, spécialement adaptée aux peaux sujettes à la transpiration, qui réduit les bactéries responsables des mauvaises odeurs tout en protégeant l’équilibre naturel de la peau. Votre pharmacien(ne) saura vous conseiller.

Les courbes et les replis sont le terrain idéal pour la prolifération de la sueur. Mais pas de panique! Il existe des solutions. Pexels / Nadezhda Moryak

2. Déodorants et antitranspirants

Les produits réduisant la transpiration et ceux qui empêchent la formation d’odeurs ne sont pas uniquement destinés aux aisselles, mais peuvent également réduire la transpiration des seins. Les solutions antibactériennes (disponibles en pharmacie) sont également rafraîchissantes pour la peau. Comme leur nom l’indique, elles luttent contre l’apparition de bactéries et de champignons.

3. Utiliser des inserts de soutien-gorge

Celles qui le souhaitent peuvent renoncer plus souvent de porter un soutien-gorge en été, vu que celui-ci accumule encore plus la chaleur et laisse moins bien respirer la peau. Si ce n’est pas possible, vous pouvez essayer les inserts à glisser sous le soutien-gorge. Pour une absorption maximale, les coussinets à placer sous les seins seront idéalement en 100% coton. Une fois portés, il suffit de les laver en machine.

Êtes-vous plutôt du genre à renoncer au soutien-gorge en été ou faites-vous partie de celles qui en ont besoin plus que jamais? Pexels / Roberto Hund

4. Porter les bons vêtements

Pour se sentir à l’aise, il faut opter pour les bons textiles et veiller à trois critères lors du choix de sa tenue:

Une coupe ample: des tops moulants accélèrent la formation de sueur. À l’inverse, des hauts amples laissent davantage circuler l’air entre les seins, ce qui empêche la transpiration de se développer et de s’accumuler dans les plis de la peau.

Un matériau respirant: les vêtements en coton sont plus frais pour la peau que les textiles synthétiques, qui favorisent la macération, ce qui augmente le risque de transpiration et d’irritations. Le polyester est à éviter.

Des couleurs claires: les tissus foncés dissimulent mieux les auréoles de sueur, mais ont bizarrement la tendance à emmagasiner la chaleur et à la restituer au corps. Les tee-shirts blancs garderont votre peau plus au frais.

Quand on a tendance à beaucoup transpirer, mieux vaut opter pour des hauts amples, en matériau respirant et de couleur claire. Pexels / Jonathan Faria

5. Aliments contre la transpiration excessive

L’alcool, la caféine et les plats épicés peuvent entraîner une augmentation de la production de sueur. Observez la façon dont votre corps réagit après avoir consommé un latté glacé et des plats au curry. Si vous vous retrouvez en nage, nous avons la solution, car selon la médecine chinoise, certains aliments tels que le chili, le gingembre, la pastèque, les agrumes, le yaourt, le thé vert, la menthe et le tofu ont un effet rafraîchissant.

Le menthol contenu dans la menthe est censé éradiquer les bouffées de chaleur et faire baisser la température corporelle. Pexels / Antoni Shkraba