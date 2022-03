Quelques gros pourraient déjà tomber en UEFA

Plusieurs favoris, comme Aston Villa, Tottenham ou la Fiorentina sont mal partis avant les 16es

de finale retour de la Coupe UEFA de jeudi soir.

Ils pourraient alors se consacrer entièrement à la Premier League, où le premier est à la lutte pour une place en Ligue des champions et où le second doit encore assurer son maintien. Les Italiens de la Fiorentina et de la Sampdoria sont eux aussi en grande difficulté face à l'Ajax et à Metalist Kharkov, tout comme les Belges du Standard, qui, en perdant 3-0 à l'aller, ont quasiment annihilé leurs chances de qualification face aux Portugais de Braga.