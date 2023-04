Météo: Quelques jours «humides» en perspective pour le Luxembourg

Le week-end de Pâques nous avait fait une belle surprise avec des températures frôlant les 20°C . Depuis quelques jours, il fait un peu plus frais et humide, une humidité qui va persister dans les prochaines heures. Selon MeteoLux, ce vendredi devrait s'achever sous les nuages et de possibles averses qui feront descendre le mercure autour de 8°C. Une tendance qui va se poursuivre à partir de samedi.

Samedi et dimanche en effet, il faudra prévoir un ciel chargé et de la pluie. En revanche, après avoir frôlé 2°C en matinée samedi, les températures vont grimper ensuite jusqu’à 15°C. Lundi sera également nuageux, avec un risque de pluie et des températures maximales qui se stabiliseront entre 12 et 14°C. Mardi, le ciel sera plus dégagé, mais si la pluie sera absente, elle devrait être remplacée par un risque de rafales de vent atteignant jusqu'à 50 km/h.