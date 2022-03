Convention de SF : Quelques mots de klingon dispensés à la LuxCon

TÉTANGE - Les fans des univers fantastiques se donneront rendez-vous ce week-end, pour la première LuxCon. Le plus célèbre «klingoniste» de la Grande Région y sera présent.

À l’image de San Diego avec son Comic-Con, la plus grosse convention sur la science-fiction et l’imaginaire, ou encore Épinal et ses Imaginales, le Luxembourg s’apprête à accueillir sa première convention autour du fantastique, la LuxCon, qui se déroulera ce week-end. Le festival organisé par la Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg sera l’occasion d’écouter des auteurs, de jouer ou de participer à des ateliers. Le Belge Lieven L. Litaer sera également présent pour enseigner aux visiteurs les rudiments du klingon, le langage inventé dans la célèbre série fantastique «Star Trek».

En Allemagne depuis plusieurs dizaines d’années, Belge d’origine, Lieven parle allemand, français, anglais, mais également turc, arabe, néerlandais… et klingon depuis 1995. Pour lui, «ce n’est pas propre à une communauté de geeks, c’est surtout une langue pour ceux qui aiment en apprendre. Je connais des gens qui ne connaissent même pas «Star Trek» et qui connaissent le Klingon. C’est très intéressant à découvrir». Durant une heure, il présentera les origines de la langue et ses utilisations les plus connues du public, hormis la célèbre série de science-fiction. «On retrouve cette langue dans les séries télé 'The Big Bang Theory', les 'Simpson' ou encore 'NCIS'. Il y a aussi un Monopoly tout en Klingon».

Apprendre une langue

Le langage, inventé pour les besoins des dialogues du film «Star Trek», est en constante évolution. En effet, il ne possède pas encore toute une syntaxe complexe et ne compte que plusieurs milliers de mots. «C’est assez amusant de devoir réfléchir à comment exprimer un terme qui existe dans sa langue mais pas en klingon», s’amuse-t-il, considérant que ce langage est loin d’être difficile. «Il faut juste oublier ce qu’on connait avec nos langues, qui, elles, sont difficiles. Si l’on essaye de traduire, on ne peut y arriver car le klingon est vraiment plus simple. Il n’y a par exemple pas de temps verbaux, ou pas de conjugaison». Selon toute vraisemblance, la langue est inspirée des langues amérindiennes qui fascinaient son créateur.

On estime qu’il y a 20 à 30 personnes dans le monde qui parlent couramment le klingon. Mais environ un millier de personnes peuvent aligner quelques expressions glanées sur les forums de «Trekkies», les fans de «Star Trek». Aux USA, il existe même la Klingon Language Institute où la langue est enseignée. Lieven y a d'ailleurs donné des cours sur Internet pendant un an et demi. Il tient également la Klingonisch Kurs Saarbrücken qui dispense trois jours de cours chaque année à Sarrebruck, lors de la réunion qepHom qui se déroulera cette année le 13 novembre. Et vous, tlhIngan Hol Dajatlh'a'? («parlez-vous Klingon?»)

(Jonathan Vaucher/L'essentiel)

LuxCon 2014 29 (10h-1h) et 30 mars (10h-18h) Centre culturel Schungfabrik de Tétange Entrée: 5 euros, 9 euros les deux jours