Au Luxembourg: Quelques week-ends prolongés en perspective pour 2023

Après Noël 2022 et le Nouvel An 2023 qui sont tombés des dimanches (et qui offraient donc des jours de congé compensatoire), l'année qui vient de s'ouvrir sera un peu plus clémente. Le prochain jour férié, le lundi de Pâques, est noté sur le calendrier au 10 avril. Un week-end de trois jours qui sera suivi, peu de temps après, par un autre. En effet, le 1er mai tombe également un lundi, cette année.