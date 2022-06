Sport au Luxembourg: «Quelqu’un qui fait du sport arrive mieux à apprendre»

Dans un gymnase, Carole, une adulte, fait une démonstration de danse en musique sur une estrade. En face, des élèves issus de 13 classes reproduisent les gestes de manière consciencieuse et en harmonie, sous l’œil de leurs enseignants et de deux ministres. L’événement se tenait mercredi au Sportlycée, dans la capitale, à la fin des ateliers de la journée d’action Clever Move. Ce dernier a pour objectif «d’encourager les jeunes à bouger dans tous les moments de la journée», relate Max Kripper, professeur de sport dans l’établissement. Il note à regret «une évolution de la société» vers un usage accru des écrans par les jeunes. Il faut donc leur «donner envie de bouger».

Durant la journée, les enfants ont participé à divers activités et ateliers. «Nous leur avons proposé des activités en intérieur et en extérieur, et des choses comme le judo et le cirque, dont ils n’ont pas l’habitude», explique Karel Achten, instituteur et employé du Script, un service de l’Éducation nationale. «Le sport permet de faire autre chose après l’école», se réjouit Noa, qui pratique le volley et le triathlon. Sa copine Elena, 13 ans aussi, participe à des compétitions d’athlétisme «pour le plaisir». Tout comme Luis, élève de 7e au Sportlycée, qui a aidé mardi «des jeunes à s’améliorer dans leurs activités».