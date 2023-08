Quels aliments acheter pour payer moins cher qu'en juin?

Poisson moins cher, viande plus chère

À l'opposée, certains aliments étaient plus chers en juillet que le mois précédent. C'est notamment le cas des patates, avec une hausse de 4,2%. La confiserie (+1,8%) et le chocolat (+1,2%) grimpent aussi. Des produits comme la viande (+0,65%), la catégorie «lait, fromages et œufs» (+0,26%) ou encore les boissons non alcoolisées (+0,93%) connaissent des hausses moins marquées. Les pains et les céréales augmentent de 0,23%, les boissons alcoolisées de 0,84%. En regardant sur un an plutôt qu'un mois, les prix de tous les produits alimentaires ont augmenté dans une fourchette entre 6,3 et 14%.