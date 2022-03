Réchauffement du climat : Quels arbres vont survivre?

À Guéméné-Penfao, on conserve les arbres de demain. Ceux qui sauront résister au réchauffement.

Dans la pépinière forestière de Guéméné-Penfao, en Loire-Atlantique, techniciens et scientifiques cherchent à déterminer les arbres qui pourront survivre au réchauffement climatique.

«Notre connaissance du végétal est relativement stable depuis 300ans mais avec le changement climatique, plus rien n’est garanti», explique Olivier Forestier, directeur adjoint. «Il est donc difficile aujourd'hui de répondre à la question des forestiers "On plante quoi?"», ajoute-t-il.

Spécialisé dans les feuillus, le site de Guéméné est un Conservatoire national de la biodiversité forestière, comme deux autres sites dans le Limousin (résineux) et en Provence (espèces méditerranéennes). On y conserve en pleine terre ou sous serres des plants génétiquement différents pour chaque espèce d’Europe et du pourtour méditerranéen.