ING Quels avantages de se pacser au Luxembourg?

Le partenariat, aussi appelé PACS (pacte civil de solidarité), est une forme d’union civile conclue entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent. L’objectif est de faire bénéficier les partenaires de droits similaires à ceux dont disposent les couples mariés. Il offre ainsi aux couples non mariés une reconnaissance légale, ainsi qu’une sécurité légale sur les plans civil, fiscal et de la sécurité sociale.

En tant que forme d’union moins contraignante que le mariage, le PACS présente toute une série d’avantages. En effet, il offre une reconnaissance légale à un couple ainsi qu’une couverture sociale au partenaire qui n’en disposerait pas. En matière fiscale, les partenaires bénéficient des mêmes avantages qu’un couple marié. Ils peuvent opter pour une imposition collective mais uniquement l’année qui suit la conclusion du PACS et sous condition qu’ils aient partagé le même toit pendant cette période. Dans de nombreuses situations, l’imposition commune permet de payer moins d’impôts qu’une imposition individuelle, car elle peut faire diminuer la charge fiscale. Certaines déductions fiscales sont majorées (intérêts débiteurs, primes et cotisations d’assurances, etc.) et il est possible, sous conditions, de bénéficier d’un abattement extra-professionnel.

Pourtant, contrairement aux idées reçues, l’imposition collective n’est pas systématiquement plus avantageuse que l’imposition individuelle. Elle peut même parfois entraîner un surplus d’impôt. Un point d’information avec votre banque vous permettra de choisir en connaissance de cause!

Autre avantage non négligeable: après trois ans de partenariat, les taux appliqués sur les droits de donation et de succession sont les mêmes que pour un couple marié. Et, tout comme les couples mariés, les partenaires bénéficient de congés extraordinaires.

Pour conclure un partenariat, rien de plus facile : il suffit de prendre rendez-vous à l’État civil de la commune de résidence, munis d’une copie de la pièce d’identité ou du passeport, ainsi que d’une copie intégrale de l’acte de naissance. La convention de partenariat sera signée le jour même devant l’officier de l’État civil et ensuite transmise au parquet. Le partenariat peut également être rompu à tout moment et unilatéralement.

Mais attention, si vous voulez mettre vos biens en commun, il vous faudra mettre au point une convention patrimoniale. Cette convention visera justement à régler les effets patrimoniaux du PACS. Pas besoin d’un contrat rédigé ultra-formellement: son contenu est libre.

À défaut d’un accord, chaque partenaire reste propriétaire des biens dont il peut prouver qu’ils lui appartiennent, ainsi que des fruits et revenus que lui procurent ses biens. Les deux personnes pourront certes se faire des dons, par donation ou par testament. Mais sans convention patrimoniale, un partenaire ne peut devenir l’héritier de l’autre.

Et les frontaliers, peuvent-ils faire reconnaître leur PACS au Luxembourg?

Bien sûr! Si c’est votre cas, il vous suffit de vous adresser au parquet général pour faire inscrire votre partenariat par l’état civil luxembourgeois et bénéficier des mêmes avantages que les partenaires enregistrés au Luxembourg. Bien entendu, vous devrez fournir des pièces justificatives avec votre demande: déclaration de partenariat inscrite à l’étranger, copie intégrale de l’acte de naissance et copie des passeports ou des cartes d’identité.

Et bien sûr, félicitations!