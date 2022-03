Formation au Luxembourg : Quels outils pour trouver sa voie après le bac?

LUXEMBOURG - La Maison de l'orientation délivre un ensemble de conseils pour les élèves de terminale qui ne savent pas quelles études ils suivront après le bac.

Des évènements permettent aux lycéens d'y voir plus clair.

Décrocher le bac oui, mais après? La sortie du lycée peut souvent être accompagnée de doutes sur son choix d'études supérieures. D'où l'importance de savoir à qui s'adresser pour trouver sa voie. «L'élève peut chercher conseil auprès de son régent et/ou membre du SePAS (NDLR: service psycho-social et d'accompagnement scolaire) ou de la cellule d’orientation de son lycée qui peut l’aider dans son projet personnel et le guider dans son choix d’études sur base d’un entretien ou le cas échéant d’un test d’intérêt», explique la Maison de l'orientation.

L'administration de l'État qui regroupe les acteurs publics actifs dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle invite aussi le futur ou la future étudiant(e) à se renseigner auprès de son service «Information études supérieures» sur les possibilités d’études supérieures au Luxembourg ou à l’étranger. En parallèle, il est conseillé d'aller directement sur le site Internet des universités, qui, pour la plupart, renseignent sur leurs offres de formation, les procédures et frais d'inscription, les possibilités de logement, etc.