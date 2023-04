Cuisine: Quels plats nécessitent vraiment un préchauffage du four?

Dans quel cas le préchauffage du four est-il nécessaire? Getty Images/iStockphoto

Que vous enfourniez une pizza surgelée, que vous fassiez votre propre pain ou un rôti pour le repas de famille, la plupart des recettes commencent par la consigne de préchauffer le four à une certaine température. Mais est-ce bien nécessaire?

Sur les plats préparés, il est indiqué de préchauffer le four. Et pour cause: en fonction du modèle de ce dernier, la durée pour atteindre la température désirée est plus ou moins longue, parfois jusqu’à 20 minutes. Le préchauffage est donc nécessaire, afin que les fabricants puissent indiquer une durée de cuisson la plus précise et la plus homogène possible.

Le préchauffage pour les pâtes levées

Mais il existe encore d’autres raisons de préchauffer son four. En effet, certains aliments, comme les gâteaux et certains pains, nécessitent un four chaud pour gagner en fermeté ou pour activer la levure et assurer leur levée.

Il faut absolument préchauffer le four avant d’y faire cuire une pizza. Unsplash/ Stefan C. Asafti

Pour d’autres aliments, comme par exemple les pizzas et presque toutes les préparations à base de pâte feuilletée, il faut une chaleur du dessous forte et immédiate, afin d’obtenir le croustillant souhaité. Si vous enfournez une pizza (surgelée ou faite maison) dans un four froid, vous risquez d’obtenir un fond pâteux et mou.

Une question de sécurité alimentaire

Il faut également préchauffer le four en raison de la zone dangereuse, cette plage de températures comprise entre 4°C et 60°C dans laquelle les bactéries se développement et se propagent à vitesse grand V sur les aliments. Les températures plus basses ou supérieures sont considérées comme sûres pour les aliments.

Si vous placez vos aliments tout droit sortis du réfrigérateur ou fraîchement préparés dans un four préchauffé, ils sont exposés moins longtemps à cette zone dangereuse et les bactéries auront moins de chance de s’y développer.

Quand faire l’impasse sur le préchauffage?

Certains plats et aliments ne nécessitent pas de préchauffage du four. Il s’agit notamment de tout ce qui n’est pas censé former de croûte ou seulement après une longue cuisson, comme par exemple les gratins. Mais les petits pains précuits et les préparations à base de pâte brisée/sablée supportent également un démarrage à froid du four.

Les gratins peuvent parfaitement être enfournés à froid. Unsplash/Alex Lam