Consommation au Luxembourg: Quels prix ont le plus augmenté en 2022?

Composé par des représentants des consommateurs, des organisations patronales et du gouvernement, le Conseil de la consommation, chargé de contrôler que les signataires ont respecté leurs engagements, a conclu lundi que les hausses n'étaient pas «excessives». Et voici ses résultats.

Quelles ont été les plus fortes hausses?

Vous l'avez sans doute remarqué en remplissant votre caddie: toutes les huiles et graisses ont pris une sacrée claque (+13,7%) à cause de l'augmentation des coûts des matières premières (l'Ukraine est le plus gros exportateur mondial d'huile de tournesol, devant... la Russie). Dans les autres hausses à deux chiffres, on retrouve également les bicyclettes (+11%), les pièces détachées et accessoires (+10,7%). La faute une fois encore à une forte demande combinée à des retards d'approvisionnement.