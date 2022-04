Guerre en Ukraine : Quels risques pour l'économie du Luxembourg en 2022?

LUXEMBOURG – Près de 120 responsables économiques et partenaires sociaux au Luxembourg ont été questionnés sur les différentes conséquences économiques possibles de la guerre en Ukraine.

Le plus grand risque pour ces décideurs est que l'investissement des entreprises du secteur non financier recule.

Avec la guerre en Ukraine, l'économie luxembourgeoise ne perdra-t-elle pas trop de plumes en 2022? C'est la question qui a été posée par la Fondation Idea (association créée par la Chambre de commerce) à 118 responsables économiques et partenaires sociaux au Luxembourg*, entre le 9 et le 18 mars.

Le plus grand risque pour ces décideurs est que l'investissement des entreprises du secteur non financier recule (note de 2,5 sur 4). Ils se montrent aussi relativement inquiets pour la consommation des ménages, qui selon eux pourrait baisser (note de 2,4 sur 4).

Institutions financières épargnées?

Au final, les responsables tablent sur une croissance du PIB en volume de 2,3% en 2022. Cette anticipation serait en retrait par rapport aux prévisions les plus récentes du STATEC, soit +3,5%. Le taux de chômage connaîtrait, quant à lui, une légère augmentation en 2022 et 2023, de 5,1 à 5,2%.

*49 institutions publiques et de recherche, 33 entreprises et banques, 28 partenaires sociaux et 8 responsables politiques.