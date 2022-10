Au Luxembourg : Quels secteurs d'activité grandissent le plus?

LUXEMBOURG – L'emploi salarié a augmenté de 3,6% sur un an au deuxième trimestre 2022, selon des chiffres du Statec. Le nombre de frontaliers augmente plus vite que celui des résidents.

Au deuxième trimestre 2022 (d'avril à fin juin), l'emploi salarié au Luxembourg a augmenté de 0,8% par rapport au trimestre précédent, et de 3,6% sur un an, selon des chiffres publiés mercredi matin, par le Statec. Si l'évolution annuelle est plutôt stable depuis trois trimestres, certains secteurs sont nettement plus dynamiques que d'autres.

C'est le secteur «activités spécialisées et les services de soutien» qui montre la progression la plus importante sur un an, (+4,7%). Le Statec précise que ce secteur est tiré par les activités comptables et les services de nettoyage courant des bâtiments. L'administration et les services publics suivent, avec une hausse de 3,9% de l'emploi, notamment dans l'administration centrale. Les secteurs «Commerce, transport, hébergement et restauration» et «information et communication» affichent aussi une belle progression de 3,7% chacun, quand la finance et l'assurance voient leurs emplois augmenter de 3,6%.

Les frontaliers plus en croissance que les résidents

Tous ces nouveaux travailleurs habitent surtout dans les pays voisins. Le nombre de frontaliers a en effet augmenté de 4,8% sur un an au deuxième trimestre, avec une hausse plus importante du côté de la France (+6,4%) qu'en Belgique (+3,2%) et en Allemagne (+2,9%). Le nombre de salariés résidents a augmenté de 2,5%. Parmi eux, le nombre de salariés luxembourgeois (+2,5%) augmente plus vite que ceux de l'UE (+1,4%) et que les extra-communautaires (+1,5%).

Le Statec indique aussi qu'en 2021, 457 293 personnes disposaient d'un emploi salarié en moyenne, dont 245 507 résidant au Grand-Duché et 211 786 frontaliers. Les Français étaient les plus nombreux (112 162) devant les Allemands (50 256) et les Belges (49 368). Les hommes étaient majoritaires (269 978 employés, contre 187 315 employées). Par branche, c'est le secteur «Commerce, transport, hébergement et restauration» qui comptait les effectifs les plus importants, avec 100 378 salariés, devant l'Administration et les services publics (98 518) et les activités spécialisées et services de soutien (76 910). Le secteur de la finance et de l'assurance recensait 51 166 salariés et la construction 50 254.

