Match de gala au stade Josy-Barthel : Quels seront les coéquipiers de Zidane demain?

LUXEMBOURG - À la veille du match au profit de l'association ELA, lessentiel.lu vous fait découvrir les joueurs qui s'affronteront pour la bonne cause.

Gardien

Défenseurs

L'un des plus beaux palmarès du foot allemand (vainqueur de l'Euro-1996, finaliste de la Coupe du monde 2002, champion d'Allemagne et d'Angleterre, occupe désormais un poste d'encadrement.

Milieu de terrain

L'ancien second de Dick Advocaat à la tête des Diables rouges en 2009, ancien sénateur et ancien entraîneur de Schalke 04 et de Saint Trond est actuellement commentateur sportif.