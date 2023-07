Classement: Quels sont les 10 pays les plus pacifiques du monde?

Accrochée à la première place depuis 2008, l'Islande reste le pays le plus pacifique du monde selon le Global Peace Index. Elle devance le Danemark, 2e, qui chipe la place de l'Irlande qui glisse à la 3e place. Viennent ensuite la Nouvelle-Zélande, l'Autriche, Singapour, le Portugal, la Slovénie, le Japon et la Suisse. L'Allemagne pointe au 15e rang devant les Pays-Bas, la Belgique est 20e et la France... 67e, coincée entre l'Arménie et le Panama.