Quels sont les indispensables de la trousse de secours?

LUXEMBOURG – Bon nombre de vacanciers ont tendance à fourrer tout et n'importe quoi dans ladite trousse quand les maîtres-mots sont préparation et formation.

Il faut régulièrement faire le tri dans sa trousse de secours. Unsplash

«Avant de partir, il faut se poser les bonnes questions: où vais-je? Quelles activités vais-je faire? Combien sommes-nous?...», explique Castor Aguilera, directeur des soins chez Help, le réseau aides et soins à la personne de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Chaud, froid et taux d'humidité vont forcément conditionner les indispensables à mettre dans la fameuse trousse de secours. Tout comme si vous avez décidé de faire des allers-retours entre la piscine de l'hôtel et la plage ou si vous allez crapahuter pour découvrir l'arrière-pays. Si vous êtes seuls ou dans un groupe, ce sera là aussi différent, y compris s'il y a ou non des enfants.

Pour partir l'esprit tranquille, le mot d'ordre, c'est PRÉ-PA-RA-TION. Dans certains pays, il faut par exemple des vaccinations spéciales. «Il faut se renseigner sur le système de santé de l'endroit où vous passez vos vacances, sur sa culture sanitaire mais aussi sur sa culture tout court, par exemple sur les Droits de l'homme, tout cela conditionne votre future prise en charge, parlez-en à votre médecin».

Et d'ajouter que la décision la plus importante réside dans la destination choisie: «Personne n'a eu par exemple l'idée d'aller en Chine pendant la crise du Covid ou de voyager dans certains pays d'Afrique en pleine épidémie d'Ebola». Ça rime parfois avec renoncement «mais votre santé est plus importante». Pensez à consulter les sites des ministères des Affaires étrangères qui renseignent sur la situation politique, les maladies ou d'autres spécificités à savoir.

Trier, jeter et compléter

Bon, alors, dans cette fameuse trousse, je mets quoi? Déjà, vous enlevez tous les produits entamés, abîmés, et dont les dates de péremption sont dépassées. «Les médicaments doivent être conservés à température ambiante, au-delà de 25 °C, ils peuvent s'altérer». Donc tous les comprimés et autres gélules qui ont passé l'été dernier dans la voiture, en plein soleil, vous jetez.

Une fois ce tri fait, vous vérifiez que vous disposez: d'un thermomètre, de compresses stériles, d'un spray désinfectant, de sparadrap ou de ruban adhésif, d'un coussin anti-hémorragie et de médicaments contre la douleur, la fièvre, les maux de ventre et le mal des transports. Pourquoi ne pas y glisser aussi un ou deux cold packs qui permettront de calmer une démangeaison ou de faire dégonfler une articulation mise à rude épreuve.

Le froid calme la douleur. iStockphoto

«Après, c'est à chacun de l'adapter en fonction de ses besoins et à son environnement», note Castor Aguilera. «On conseillera par exemple à quelqu'un qui va dans un pays où l'accès à l'eau potable est compliqué des pastilles de purification d'eau et à celui qui part pour une grande randonnée en montagne de prendre des aliments non périssables, du sucre, une couverture de survie, un anti-moustiques, un tire-tique et une lampe de poche au cas où il se retrouve perdu en pleine nature». Un masque et un peu de gel hydroalcoolique ne sont pas du luxe. «On évite pas mal de problèmes juste en se lavant soigneusement les mains».

Et cette trousse pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit bien visible, que vous sachiez où vous l'avez mise (dans un endroit plutôt frais de préférence) et qu'elle soit immédiatement accessible. Ça diminuera votre niveau de stress au moment où un petit accident peut arriver.

Apprendre les bons gestes pour faire baisser le stress

La deuxième clé et peut-être aussi la plus importante, c'est la formation: «Si vous avez appris à réagir avec les bons gestes, tout sera plus simple», explique Toni Betzhold, responsable du Service Ambulance de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui prône que le plus grand nombre d'entre nous soit formé aux premiers secours. Face à une situation de stress, il existe trois comportements «absolument humains: il y a ceux qui fuient, ceux qui sont paralysés et ceux qui foncent tête baissée.

«Etre entraîné, avoir répété ces gestes permet de réduire ce niveau de stress et donc d'avoir une réaction plus appropriée pour venir en aide à la personne». En gros, rien ne sert d'avoir une belle trousse parfaitement constituée si vous êtes incapable de vous en servir. «Il y a la trousse physique et la trousse mentale». La Croix-Rouge, comme le CGDIS, propose des cours de premiers secours toute l'année (wwww.croix-rouge.lu).

Croix-Rouge luxembourgeoise

Ces gestes ne suffisent pas toujours, que dois-je faire? «Si vous voyez que la personne a du mal à respirer, ne se sent pas bien, que globalement son état se dégrade, composez immédiatement le numéro des secours (le 112 en Europe), d'où l'utilité de s'être renseigné au préalable», indique Toni Betzhold.

«Ne raccrochez pas tant que les secours ne vous ont pas dit de raccrocher» Toni Betzhold

«Vous déclinez votre identité, le lieu où vous vous trouvez en essayant d'être le plus précis possible et les circonstances, s'il s'agit d'un accident de voiture, d'une chute ou d'un malaise. Ces données sont capitales pour prendre le blessé dans les meilleures conditions», poursuit-il. «Et surtout, surtout, ne raccrochez pas tant que les secours ne vous ont pas dit de raccrocher». Sur place, ne déplacez pas le blessé mais sécurisez son environnement pour éviter qu'il ne se fasse renverser ou qu'il ait trop chaud/froid.

Si vous avez des pathologies importantes et des traitements à signaler et que vous allez à l'étranger, les secours apprécieront de pouvoir disposer de ces informations dans la langue du pays visité ou au moins en anglais. «Cela facilite énormément notre travail».

«Cela fait beaucoup à penser», conclut Castor Aguilera mais c'est le prix à payer pour passer des vacances plus sereines et éviter de passer par la case urgences dans un pays, une ville que l'on ne connait pas». Cela permet aussi «de désengorger, de soulager des hôpitaux qui font face à un manque d'effectifs pendant les vacances».